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Capítulo 38 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Cemre destapa las mentiras de su novio
En el Capítulo 38 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Cemre destapa las mentiras de su novio. Descubre la reacción del joven cuando se ve descubierto.
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Capítulo 38 Alas Rotas: Cemre destapa las mentiras de su novio
55:26 min
Alas Rotas - Capítulo 38:
Cemre destapa las mentiras de su novio
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Capítulo 38 Alas Rotas: Cemre destapa las mentiras de su novio
Cemre descubre que su novio le ha mentido sobre su trabajo y el dinero que tiene por culpa de las restricciones de su abuela. Se ve con él y le dice que finalmente se enteró de todo.
Por:
Caracol Televisión
|
15 de Octubre, 2026
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55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
55:30
Capítulo 32
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas
Capítulo 37 Alas Rotas: Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas
Capítulo 36 Alas Rotas: Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas
Capítulo 35 Alas Rotas: Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas
Capítulo 34 Alas Rotas: Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas
Capítulo 33 Alas Rotas: Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
Alas Rotas
Capítulo 32 Alas Rotas: Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
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