55:26 min Alas Rotas - Capítulo 38: Cemre destapa las mentiras de su novio 55:34 Capítulo 37 Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre 55:34 Capítulo 36 Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia 55:25 Capítulo 35 Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed 55:26 Capítulo 38 Cemre destapa las mentiras de su novio

Capítulo 38 Alas Rotas: Cemre destapa las mentiras de su novio Cemre descubre que su novio le ha mentido sobre su trabajo y el dinero que tiene por culpa de las restricciones de su abuela. Se ve con él y le dice que finalmente se enteró de todo.