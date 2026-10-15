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Capítulo 38 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Cemre destapa las mentiras de su novio

En el Capítulo 38 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Cemre destapa las mentiras de su novio. Descubre la reacción del joven cuando se ve descubierto.

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55:26 min
Alas Rotas Cap 15-10.png
Alas Rotas - Capítulo 38: Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas Cap 9-10.png
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
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55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio

Capítulo 38 Alas Rotas: Cemre destapa las mentiras de su novio

Cemre descubre que su novio le ha mentido sobre su trabajo y el dinero que tiene por culpa de las restricciones de su abuela. Se ve con él y le dice que finalmente se enteró de todo.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas Cap 9-10.png
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas Cap 8-10.png
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas Cap 7-10.png
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
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55:30
Capítulo 32
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Alas Rotas Cap 15-10.png
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio