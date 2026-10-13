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Capítulo 36 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, secuestran a Mert

En el Capítulo 36 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia. Descubre la reacción de Nefise al ver al hombre descompuesto.

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55:34 min
Alas Rotas Cap 13-10.png
Alas Rotas - Capítulo 36: Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas Cap 9-10.png
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas Cap 8-10.png
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas Cap 7-10.png
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia

Capítulo 36 Alas Rotas: Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia

Nadie en la mansión puede encontrar a Mert y el señor enloquece al perder a su hijo. Emre descubre que Bezat es el hombre que está detrás de todo, pero se asusta porque el niño es inocente.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 9-10.png
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas Cap 8-10.png
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas Cap 7-10.png
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
Thumbnail
55:30
Capítulo 32
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Alas Rotas Cap 5-10.png
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
Alas Rotas Cap 2-10.png
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia