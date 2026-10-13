55:34 min Alas Rotas - Capítulo 36: Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia 55:25 Capítulo 35 Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed 55:33 Capítulo 34 Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise Capítulo 33 Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar 55:34 Capítulo 36 Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia

Capítulo 36 Alas Rotas: Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia Nadie en la mansión puede encontrar a Mert y el señor enloquece al perder a su hijo. Emre descubre que Bezat es el hombre que está detrás de todo, pero se asusta porque el niño es inocente.