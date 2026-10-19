55:27 min Alas Rotas - Capítulo 40: Emre es interrogado por la policía 3:09 Capítulo 39 Nefise saca a sus hijos de la villa 55:26 Capítulo 38 Cemre destapa las mentiras de su novio 55:34 Capítulo 37 Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre 55:27 Capítulo 40 Emre es interrogado por la policía

Capítulo 40 Alas Rotas: Emre es interrogado por la policía Después de ser arrestado, Emre habla con el comisario, insiste en que todo fue culpa de Bezat y que él no es el responsable. Habla sobre la muerte de Aylin, pero no logran encontrar su cuerpo.