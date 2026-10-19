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Capítulo 40 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Emre es interrogado por la policía

En el Capítulo 40 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Emre es interrogado por la policía. Descubre aquí cómo procede el comisario con el caso.

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55:27 min
Alas Rotas Cap 19-10.png
Alas Rotas - Capítulo 40: Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas Cap 16-10.png
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas Cap 15-10.png
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía

Capítulo 40 Alas Rotas: Emre es interrogado por la policía

Después de ser arrestado, Emre habla con el comisario, insiste en que todo fue culpa de Bezat y que él no es el responsable. Habla sobre la muerte de Aylin, pero no logran encontrar su cuerpo.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 16-10.png
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas Cap 15-10.png
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas Cap 9-10.png
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas Cap 8-10.png
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía