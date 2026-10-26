Capítulo 45 Alas Rotas: Mert es atendido de urgencia en el hospital

Capítulo 44 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Mert va a cirugía En el Capítulo 44 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Mert es atendido de urgencia en el hospital. Descubre aquí cómo evoluciona la salud del pequeño y la reacción de Muzaffer al verlo de nuevo.