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Capítulo 44 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Mert va a cirugía

En el Capítulo 44 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Mert es atendido de urgencia en el hospital. Descubre aquí cómo evoluciona la salud del pequeño y la reacción de Muzaffer al verlo de nuevo.

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55:23 min
Alas Rotas Cap 26-10.png
Alas Rotas - Capítulo 45: Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital

Capítulo 45 Alas Rotas: Mert es atendido de urgencia en el hospital

Mert es llevado al quirófano y los doctores ponen todo su esfuerzo en detener el sangrado mientas Muzaffer y Nefise esperan, bastante angustiados, las noticias de su recuperación.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas Cap 16-10.png
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital