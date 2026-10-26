Capítulo 44 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Mert va a cirugía
En el Capítulo 44 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Mert es atendido de urgencia en el hospital. Descubre aquí cómo evoluciona la salud del pequeño y la reacción de Muzaffer al verlo de nuevo.
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¡Veámonos!
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55:23 min
Alas Rotas - Capítulo 45: Mert es atendido de urgencia en el hospital
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Capítulo 45 Alas Rotas: Mert es atendido de urgencia en el hospital
Mert es llevado al quirófano y los doctores ponen todo su esfuerzo en detener el sangrado mientas Muzaffer y Nefise esperan, bastante angustiados, las noticias de su recuperación.