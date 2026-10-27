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Capítulo 46 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Onur y Ahmed se pelean

En el Capítulo 46 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Onur y Ahmed tienen una gran pelea que tendrá grandes consecuencias. Descubre aquí cuál es el desenlace y cómo reacciona Zeynep.

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55:30 min
Alas Rotas Cap 27-10.png
Alas Rotas - Capítulo 46: Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea

Capítulo 46 Alas Rotas: Onur y Ahmed tienen una gran pelea

Onur va a la tienda de Ahmed provocado por las falsas acusaciones de Ceylan y discuten por Zeynep. Se van a los golpes y Ahmed saca el arma que su padre tenía, pero es él el que queda herido.

Por: Caracol Televisión
|
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea