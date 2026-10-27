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Capítulo 46 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Onur y Ahmed se pelean
En el Capítulo 46 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Onur y Ahmed tienen una gran pelea que tendrá grandes consecuencias. Descubre aquí cuál es el desenlace y cómo reacciona Zeynep.
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Caracol TV
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Alas Rotas
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Alas Rotas Capítulos
/
Capítulo 46 Alas Rotas: Onur y Ahmed tienen una gran pelea
55:30 min
Alas Rotas - Capítulo 46:
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Capítulo 46 Alas Rotas: Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Onur va a la tienda de Ahmed provocado por las falsas acusaciones de Ceylan y discuten por Zeynep. Se van a los golpes y Ahmed saca el arma que su padre tenía, pero es él el que queda herido.
Por:
Caracol Televisión
|
27 de Octubre, 2026
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55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas
Capítulo 45 Alas Rotas: Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas
Capítulo 44 Alas Rotas: las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas
Capítulo 43 Alas Rotas: Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas
Capítulo 42 Alas Rotas: Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas
Capítulo 41 Alas Rotas: Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas
Capítulo 40 Alas Rotas: Emre es interrogado por la policía
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