Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la Caprichosa
EN VIVO 🔴 'Yo Me Llamo’
Accidente agrupación 'Kbeto' Zuleta
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 47 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Tuba sabe la verdad de Nefise

En el Capítulo 47 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Tuba habla con Sengul y se entera de todo. Descubre aquí qué decide hacer con la información para recuperar a Muzaffer.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

55:35 min
Alas Rotas Cap 28-10.png
Alas Rotas - Capítulo 47: Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo

Capítulo 47 Alas Rotas: Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo

Aprovechando que fue a la villa, Tuba habla con Sengul y reúne todo el dinero que le pidió para que le cuente el gran secreto de Azime y Nefise. Tuba, de una vez, se acerca a Muzaffer para contarle.

Por: Caracol Televisión
|
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo