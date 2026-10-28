55:35 min Alas Rotas - Capítulo 47: Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo 55:30 Capítulo 46 Onur y Ahmed tienen una gran pelea 55:23 Capítulo 45 Mert es atendido de urgencia en el hospital Capítulo 44 las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul 55:35 Capítulo 47 Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo

Capítulo 47 Alas Rotas: Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo Aprovechando que fue a la villa, Tuba habla con Sengul y reúne todo el dinero que le pidió para que le cuente el gran secreto de Azime y Nefise. Tuba, de una vez, se acerca a Muzaffer para contarle.