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Capítulo 53 de 'Alas Rotas', novela turca ,completo, gratis y en español

Capítulo 53 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión ,completo, gratis y en español. Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro.

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55:36 min
Alas Rotas CAP 53.png
Alas Rotas - Capítulo 53: Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas CAP 53.png
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro

Capítulo 53 Alas Rotas: Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro

El joven va a la oficina del hombre para reclamarle por hacer sufrir a su madre y le dice que él es hijo de ella. Muzzafer responde que él ya sabía, por lo que el joven queda boquiabierto.

Por: Alejandra Hurtado
|
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas CAP 53.png
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro