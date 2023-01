Yina Calderón revela por qué no se realizará más cirugías en sus glúteos

Yina Calderón constantemente está en el ojo del huracán por sus cirugías estéticas , pues luego de haber vivido una pesadilla por los biopolímeros inyectados en su cola, la instagramer se sometió a varios procesos de extracción y finalmente a ponerse implantes, por lo que sus glúteos son centro de críticas constantemente en las redes sociales.

Tras los fuertes ataques, Yina en varias ocasiones expresó el deseo de someterse a nuevos procedimientos para hacerse levantamiento y recorte de glúteos. No obstante, recientemente expresó en un video en vivo que sus planes cambiaron y que ya no quiere hacerse más cirugías en esta parte de su cuerpo, pues no quiere que le quede una cicatriz.

“Me voy a dejar mi cola como está, no quise hacerme levantamiento y reocrte de glúteos porque no quiero que me quede esa cicatriz”, expresó Calderón.

Además, Yina aclaró que no le importan las fuertes críticas y que se siente bien así:

“A mí me gusta así y si está caída o no es mi problema […] Tomé la decisión de dejarme la cola tal y como está, pero me siento bien así”, agregó.

Finalmente, a pesar de que ya no se intervendrá más su cola, la instagramer no descartó hacerse otras cirugías en su cuerpo, pues quiere “renovar”.

