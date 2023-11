Yan, finalista del Desafío The Box 2023, recibe críticas por usar fuego para hacer ejercicio

Yan Carlos Pizo Perdomo, más conocido como Yan en del Desafío The Box 2023 , es un Súper Humano que compitió contra Sensei en la gran final del programa. Desde que salió de la producción ha recibido una acogida fenomenal por parte de los internautas; sin embargo, recientemente recibió múltiples críticas por hacer una publicación.

En el video, se observa al exparticipante prendiéndole fuego a los discos de la pesa para posteriormente acostarse en el banco y practicar extensión de brazos. Lo curioso del hecho es que se logra ver cómo desplaza las extremidades superiores de arriba a bajo mientras acerca las llamas a su rostro.

Mira también: Sensei y Yan lo dan todo en la Final del Desafío The Box 2023, pero solo uno se corona como el mejor

El ejercicio ha dividido opiniones en las plataformas digitales, pues mientras unos aseguran que este tipo de actividades demuestran de lo que en realidad está hecho, otros simplemente señalan que es sumamente peligroso, ya que en cualquier momento puede perder el control y terminar quemándose la cara o alguna otra zona del cuerpo.

El video cuenta con casi 80 mil reproducciones en la red y más de 3 mil 'me gusta'.

Publicidad

“No intenten estas cosas en casa, puede ser peligroso”, “los problemas llegan gratis porque siempre los buscamos. No haga cosas bobas. Recuerden, al mejor panadero se le quema el producto”, “mijo vas a prender tu apartamento”, “siempre te he apoyado, pero esto sí ya no, con la salud no se juega, yo deseando recibir una buena noticia de mi sanidad y mirando eso, qué tristeza”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

No te pierdas: Yan comenta que le había expresado su orgullo a Sensei antes de la Final de hombres del Desafío

Esta no es la primera vez que Yan aparece a través de las plataformas digitales mostrando sus habilidades para la actividad física. Hace poco también hizo público un clip en donde se le ve entrenando incluso cuando las condiciones climáticas no son las mejores, es decir, en medio de la lluvia, lo que desató mensajes de admiración.

Asimismo, constantemente comparte contenido en compañía de su familia y de su pareja sentimental, Geral Lara, en donde muestran cómo han logrado construir un hogar sólido capaz de enfrentar cualquier reto.

Publicidad