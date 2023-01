¿Ya no se casa? Jessica Cediel borra las fotos con su prometido y no usa el anillo

Aunque Jessica Cediel siempre ha tratado de mantener su vida amorosa y privada lejos de las redes sociales, desde su famosa relación con Pipe Bueno no deja de estar en el ojo del huracán, pues luego de que terminaron, la modelo estuvo soltera y en silencio hasta que decidió hacer pública su relación con Leo Sarria, quien es vicepresidente de ATP (Andean Telecom Partners) en Miami.

Mira también: Así reaccionó Pipe Bueno al futuro matrimonio de Jessica Cediel

Publicidad

Luego de que Cediel presentó a su novio en redes sociales y generó revolución, a los pocos días decidió hacer público su compromiso de matrimonio con este hombre, por supuesto, se veía muy feliz presumiendo su lujoso anillo, ya que en todas las fotos lo mostraba a sus seguidores.

Mira también: Jessica Cediel presume su anillo de compromiso y en redes sociales la critican

Recientemente, la presentadora causó sorpresa y generó especulaciones porque de un momento a otro eliminó todas las fotos con su prometido, incluso, en sus más recientes imágenes e historias de Instagram se evidencia que ya no luce el anillo en su mano, por lo contrario, se ha dedicado a enamorar a sus seguidores con atractivas publicaciones en bikini.

Mira también: "Se le acabó el Evangelio, se descarrió", le dicen a Jessica Cediel por video bailando

Publicidad

¿Qué pasó?, ¿Terminaron?, ¿Ya no se casa?, ¿Se cansó de las críticas? En estos momentos los seguidores de Cediel no dejan de especular sobre la posible razón por la que borró todo, sin embargo, ella todavía no se pronuncia al respecto para aclarar o desmentir todos los rumores que ha generado, simplemente pidió disculpas a sus seguidores por haber estado tan alejada últimamente.

“Pasaba a saludarlos porque yo sé que he estado muy alejada, he tenido muchísimas cosas, he estado bien ocupada trabajando, pensando, mirando, pues muchos temitas importantes que están pasando por ahí, pero no los olvido”, expresó la modelo a través de sus historias de Instagram.

Publicidad

Publicidad









Publicidad

Mira también: