Jessica Cediel responde a quienes la critican por bailar y ser cristiana

La presentadora colombiana, quien suele compartir de vez en cuando algunos bailes en sus redes sociales, es duramente criticada por varios haters que aluden que por profesar el cristianismo no debería hacer y compartir ese tipo de contenido.

Sin embargo, en esta oportunidad Cediel decidió no guardar más silencio al respecto y contestar a aquellos internautas que dicen cosas como: “estos cristianos como han cambiado”, “¿no se supone que ella es cristiana?”, “bueno y es que esta ya dejo de ir a la iglesia”, “es cristiana o no es cristiana me tiene confundida”, “porque sigues diciendo que eres cristiana, no te queda” o “¿usted no disque es cristina?

Así, a través de sus historias en Instagram y luego de compartir un video en el que baila una electrónica, Jessica Cediel afirmó que no entiende porque hay personas “tan doble moral” y que tampoco entiende porque esperan encontrar una mujer que por ser cristiana no haga absolutamente nada.

“Soy cristiana lo manifiesto públicamente, para mi Dios siempre está en primer lugar por encima de todo (…) y yo no se porque la gente viene a mis redes sociales a criticar o a esperar, yo que sé, una monja, una santa, que no hable, que no diga nada. ¡No! yo soy una persona normal, común y corriente (…) no esperen acá una santa, callada, hipócrita que dice una cosa en público y en privado hace otra, ¡no!”, aseguró.

De este modo, afirma que Dios sabe como es ella y que simplemente es como se muestra en sus redes sociales.

“Hay gente que es hipócrita y maneja la doble moral por vender una imagen, muy bien por ellos, no es mi caso”, agregó.

Por otro lado, Cediel finalizó invitando a las personas que se dedican a juzgar a que respeten a los demás, que se dediquen a ser felices, a agradar a Dios y que entiendan que “cada quien tiene un proceso”.

