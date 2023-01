¿Desmejoró? El cambio de look de Jessica Cediel dividió opiniones en sus seguidores

Jessica Cediel es una de las colombianas más admiradas por su belleza, sensualidad y su gran talento, algo que la ha llevado a ganarse cientos de elogios y admiradores en su día a día. Sin embargo, recientemente la modelo decidió cambiar su estilo y muchos de ellos no quedaron muy agradados.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió con los usuarios su nueva apariencia, pues publicó una selfie en donde deja ver que se hizo un capul y tiene su pelo más oscuro.

Por supuesto, sus fanáticos inmediatamente notaron su radical cambio y no se hicieron esperar con sus comentarios. Por un lado, algunos anotaron que no importa lo que se haga, siempre luce bella, mientras que otros, aseguraron que no le favorece este nuevo estilo. Hasta el momento, la instantánea completa más de 50 mil me gusta.

"No importa el color de tu cabello, si estás maquillada o no solo sé que me enamora todo de ti", "No te queda bonito ese color de pelo", "Eres bella pero ni el capul ni el color negro es para ti, te hacen ver más vieja, usa otro look y otro tono como un castaño claro", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Jessica en la red social.

