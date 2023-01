Viral: leona ataca a su domador en medio del espectáculo de un circo

Recientemente se hizo viral un video en las plataformas digitales en el quedó registrado el súbito ataque de una leona a su domador justo en medio del show de un circo, lo que generó diferentes reacciones por parte de los internautas, quienes solicitan que se prohíba el uso de animales en estos escenarios alegando que no es el hábitat al que pertenecen.

El hecho ocurrió en Moshkovo, en la región rusa de Novosbirsk y tuvo como protagonista al domador Maxim Orlov. Durante los 22 segundos de grabación se logra ver desde el asiento del público cómo una de las leonas corre rápidamente hasta el hombre y lo muerde en las extremidades inferiores.

El público se sorprende y los demás trabajadores del reciento se acercan a ayudar al sujeto, mientras él reprende al felino con lo que parece ser una vara. De acuerdo con el portal RT en Español, el domador presentó heridas en las piernas y las manos; sin embargo, se encuentra fuera de peligro.

Además, aseguró que la leona desde temprana edad se ha comportado desobediente ante las instrucciones que le dan los miembros del circo. “Tiene cinco años y ha sido rebelde desde la infancia”, puntualizó.

El video ya tiene más de 65 mil reproducciones en Twitter y varios comentarios por parte de los internautas que rechazan categóricamente el uso de animales en el país para entretener al público.

"Maravilloso. Los animales no son para estar en circos", "Se cansaron de tanto maltrato. Esos "espectáculos" deben quedar prohibidos y en el olvido", "no deberían existir los circos", "basta de circos con animales, basta la gente de ir ahí", "los Rusos son tan evolucionamos en algunas cosas y tan Neanderthales en otras", "espectáculos medievales deben desaparecer", "y pensar que castigarán a la leona y no al “adiestrador”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Una leona ataca al adiestrador durante un espectáculo de circo



Un domador resultó herido en las manos y piernas después de que fuera atacado este sábado por una leona en pleno espectáculo en la región rusa de Novosibirsk



