Viral: abuelita es empujada contra pastel del Día de la Madre y usuarios de Tik Tok enfurecen

Tik Tok es una de las plataformas digitales que más ha generado empatía con los jóvenes por el hecho de que les permite darse a conocer creativamente, de manera que pueden exponer al mundo su talento para el baile, la música, el arte, e incluso, es el espacio perfecto para que publiquen videos de su vida diaria que en muchos casos llegan a ser virales .

Tal es el caso de Dennise Legaria, una joven que compartió con sus más de 3 mil seguidores una grabación que se volvió tendencia en la red social. Se trata de un clip que reproduce la popular canción 'Oh no', donde que se logra ver el momento en el que una mujer de avanzada edad celebra junto a sus familiares el Día de la Madre con un pastel rosa con fresas; no obstante, lo que verdaderamente llamó a atención fue la broma que le jugaron.

Publicidad

Justo cuando la anciana se disponía a morder la torta, aparece en la imagen el brazo de un hombre que sin pensarlo dos veces toma la cabeza de la señora y la empuja contra su postre. A pesar de que otros familiares intervinieron para defenderla, los usuarios aprovecharon el espacio en los comentarios para desahogar la ira que sintieron por no respetar a sus mayores.

La publicación ya reúne más de 50 mil 'me gusta' y varios comentarios dentro de los que se destacan: "a la abuelita se le respeta, felicitaciones señora por defenderla", "eso no se hace, es de mal gusto", "primero me enojé, pero después con su sonrisa, la abuelita me dio oportunidad de calmarme. Se paso quien lo hizo", "vada gracioso, si bien a la abuelita le da risa, no piensan en que pueden lastimarla, espero que sea la última vez que lo hagan", "Se pasó de lanza que falta de respeto. Tan linda le mando mil abrazos y muchas felicitaciones".