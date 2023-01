Mujer de 96 años se vuelve viral luego de adoptar un perro de 17 años que se quedó sin dueño

Una mujer de 96 años identificada bajo el nombre de Margory se volvió viral gracias al noble gesto de adopción que tuvo con un perro de avanzada edad que se quedó sin su dueño. La mujer habría perdido a su mascota durante la cuarentena por COVID-19 en el 2020 y el perro, por su parte, recientemente se habría quedado huérfano, de manera que su destino era esperar en la perrera a que alguien se interesara en darle cariño.

"He tenido perros la mayor parte de mi vida, así que cuando vi a Jack en el sitio web de Dogs Trust supe de inmediato que él era el indicado para mí. Cuando me enteré de la edad de Jack, me sentí aún más decidida a darle un hogar porque no podía soportar la idea de que pasara el resto de su vida viviendo en perreras”, le expresó la mujer a la sociedad protectora de animales.

Además, aseguró que ambos tienen una estrecha y sólida relación, debido a que diariamente salen a dar un paseo por la calle, e incluso, a la mujer le parece mucho más fácil lidiar con su nueva mascota ya que no tira del collar para salir corriendo en dirección a otro animal o a jugar con cualquier objeto en movimiento.

A pesar de que Margory había vivido gran parte de su vida con diferentes perros , la anciana invita a sus conocidos a que le apuesten a adoptar animales de avanzada edad ya que tienen beneficios como el hecho de que se acostumbran mucho más rápido a sus nuevos dueños, suelen ser calmados y agradecidos, pero también están dispuestos a ser amororsos con las personas que le demuestren su apoyo incondicional.

De acuerdo don el portal de Dogs Trust, las búsqueda en Internet sobre adopción canina están encaminadas en cachorros, de manera que solo el 8% de las personas interesadas en adoptar tienen la disposición de llevar a su hogar a perros mayores de 8 años.