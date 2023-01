Mujer viraliza video en donde policías la amenazan por usar shorts

Las redes sociales también pueden ser la herramienta perfecta para visibilizar algunos atropellos a los que están expuestas las personas diariamente, tal como lo hizo Bailey Breedlove, una mujer que se volvió viral en Internet luego de que publicara un video en el que unos policías la amenazan por llevar puestos shorts demasiado cortos, logrando que su pequeña hija se atemorizara ante la situación y estallara en llanto.

De acuerdo con la versión entregada en su cuenta personal de Facebook , ella decidió ir junto a su familia al parque Six Flags para pasar un tiempo agradable. Al parecer, la mujer llegó en horas de la tarde, pagó los boletos de entrada y pasó cerca de dos horas invirtiendo dinero en las atracciones que más le llamaban la atención; sin embargo, entrada la noche la Policía de Oklahoma regañó a su hija por "rodar colina abajo" y luego intentó detenerla por usar shorts "demasiado cortos".

Publicidad



Breedlove asegura que caminó rápido hasta el lugar en donde se encontraba su novio, dado que es autista. Una vez allá, apareció el gerente, quien aparentemente empezó a avergonzarla en frente del resto de personas que visitaban el lugar.

"Me dijeron que tenía que ir a comprar pantalones cortos nuevos que no estoy obligado a comprar nada que no quiera. Luego me amenazaron con entrar ilegalmente cuando acepté comprar pantalones cortos nuevos para que mi familia pudiera disfrutar de sus vacaciones", puntualizó la madre en la plataforma.

Luego de evitar durante largo tiempo que se la llevaran detenida y de que su hija de 11 años se llevara un gran susto,, la joven se percató de que los oficiales no tenían número de placa ni identificación. Finalmente, afirmó que tiene prohibido volver al parque durante los próximos 5 años; no obstante, no lo tenía pensado dentro de sus planes debido a que considera que el servicio al cliente no fue de la mejor manera posible.