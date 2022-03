Viral: joven asegura que puede comunicarse con su amiga fallecida y causa revuelo en Internet

Un joven tiktoker identificado como Brayan Daniel Lizama se ha convertido en todo un fenómeno viral , luego de que diera a conocer a través de redes sociales que logra comunicarse con su mejor amiga fallecida a partir de un juego que incorpora elementos como el viento y una pequeña conversación en el lugar donde se encuntra enterrada.

"Esta conexión será eterna. Siempre subo a mi Instagram cuando voy a verla... no tengan miedo, ellos nos cuidan de donde estén ", fue la descripción que puso el joven junto aun video que reúne más de 2 millones de 'me gusta' y miles de comentantario por parte de los internautas.

En la grabación, se logra ver cuando Lizama asegura que tiene un juego que consiste en que él le pide que haga girar molinillo en forma de flor que se encuntra posicionado junto a su tumba. Luego de hacer la cuenta regresiva, se logra observar cómo el objeto se mueve de manera interminente, y con el paso de los segundos, va tomando mayor intensidad.

Entre risas, el joven asegura que tenían una excelente relación de amistad que ha trascendido el tiempo y el espacio; no obstante, diferentes usuarios se han tomado las plataformas digitales para expresar su desacuerdo con la situación, pues aseguran que este tipo de cosas pueden ocasionarle problemas con 'seres del más allá'.

"Ojo con eso, según la Biblia los muertos no saben, no sienten... Podría estar tratando con un demonio y eso no es juego", "cuado dice uno de los tres 'gira gira' se escucha una risa de una pequeña, pero a lo lejos", "me puse a llorar", "es el viento", "¿alguien escuchó la risa de la niña", son algunos de los mensajes que se leen en Tik Tok.