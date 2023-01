Videos: así oficializaron su amor James Rodríguez y Shannon de Lima en Colombia

Luego de que mucho se rumorara sobre el romance entre James Rodríguez y Shannon de Lima tras la separación del futbolista con Daniela Ospina en 2017, el colombiano y la venezolana por fin decidieron hacer pública su relación en Alemania.

Sin embargo, no se les había visto juntos en Colombia, hasta ahora que visitaron la capital y no dudaron en demostrarse todo su amor durante un evento benéfico. Por supuesto, James fue todo un caballero y no desamparó a su novia ni un segundo, pues siempre caminaron juntos y cogidos de la mano.

Este importante momento de la pareja estuvo rodeado de diferentes medios de comunicación los cuales tuvieron siempre sus cámaras y sus ojos sobre la bella modelo, por lo que todo quedó registrado en fotos y videos que ahora dan la vuelta a las redes sociales.

#Video | ¡Muy enamorados! Así se vieron James Rodríguez (@jamesdrodriguez) y su novia Shannon de Lima (@Shadelima) en un centro comercial en Bogotá https://t.co/YeqoH7kuEU pic.twitter.com/kOgWVOzOkk — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 27, 2019

