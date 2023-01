Videos de Shannon de Lima y James Rodríguez de fiesta en Alemania

Luego del triunfo del Bayern Múnich, James Rodríguez y Shannon de Lima han aprovechado para oficializar su romance luego de tantos rumores, pues la venezolana compartió una foto juntos felicitando al futbolista.

Además de la instantánea que da la vuelta a las redes sociales, la modelo publicó varios videos en las historias de su cuenta de Instagram, en los cuales se les ve en una fiesta celebrando el triunfo y cantando "We Are the Champions" junto a amigos y compañeros de equipo del futbolista.

Estos clips confirman que James encontró el amor luego de su relación con Daniela Ospina, ya que es evidente que comparte momentos muy especiales de su vida personal y profesional con su nueva pareja sentimental, a quien se le ve presumiendo los logros de su novio en redes sociales.

