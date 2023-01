¡Se destapó! Vocalista de Jesse y Joy reveló estar casada con una mujer y esperan un bebé

La vocalista del dúo mexicano Jesse y Joy sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram, al revelar tres grandes secretos que hasta el momento se desconocían: es gay, está casada y ella y su esposa esperan su primer bebé.

"Nunca pensé que el amor de mi vida fuera una mujer, hace siete años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa (…) Hoy mi esposa y yo estamos esperando nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida", señaló Joy en la emotiva publicación acompañado del video de la ecografía.

Publicidad

Asimismo, la cantante aprovechó para recalcar que su intimidad y su familia es lo que más protege, por lo que agradeció a sus seguidores y a sus colegas respetar siempre su vida personal.

"Me dedico a la música y cuando me paro frente a mis queridos compañeros de prensa hablo sobre eso: mi trabajo, ni más, ni menos. Yo seré quien decide cuándo y cuánto compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo como lo he hecho hasta el día de hoy. Los amo a todos y cada uno de ustedes y agradezco de manera infinita tenerles", Finalizó.

El dúo mexicano conformado en el 2005 por los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta es considerado como uno de los dúos más influyentes del pop latino.

Publicidad

Publicidad

Mira también: