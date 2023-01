Jesse & Joy, Kany García, Juan Fernando Velasco y Siam estarán en el Pop Music 2018

Pop Music 2018 es un festival de talento latino que en esta edición trae a Colombia grandes exponentes de la música pop. El evento se celebrará en Medellín y Cali el 27 y 28 de abril respectivamente.

Jesse y Joy por primera vez en Colombia

El exitoso dúo mexicano, ganador de seis premios Grammy de la academia, llegará a Colombia para interpretar éxitos como "Corre", "Dueles", "La de la mala suerte", "Espacio Sideral", "Ecos de amor", entre otros.

Juan Fernando Velasco

El cantautor ecuatoriano regresa a Colombia con su guitarra y con la ilusión de encontrarse de nuevo con un público que ha coreado sus canciones durante años y que le espera con los brazos abiertos. "Nunca", "Hoy que no estás" y "Para que no me olvides", son algunos de sus temas más reconocidos.

Kany García

La borinqueña que se robó el corazón de los colombianos con su participación el reality La Voz de 2013, estará de nuevo en Colombia para ser parte de este gran encuentro de artistas que le hacen honor al pop en español y en especial a las letras románticas y llenas de sentimiento. El público se prepara para corear temas de su autoría como "Hoy ya me voy", "Como decirle" y "Que me quieras".

SIAM

La cuota nacional está a cargo del dúo conformado por Carlos y Carolina. Entre sus éxitos se cuentan canciones como "Un año después", "Me gané la lotería" "Tu cariño" y "No existe".

