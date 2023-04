Usuarios en redes sociales reaccionan ante la nube de polvo del Sahara

El fenómeno de la nube de polvo proveniente del Desierto del Sahara no es algo nuevo, sin embargo, según señaló Olga Mayol, experta del Instituto de Estudios de Ecosistemas Tropicales de la Universidad de Puerto Rico y quien habló para la BBC , en esta ocasión se ha presentado en una mayor concentración de partículas de polvo, algo no visto desde hace 50 años.

¿Por qué sucede? El IDEAM explicó que esta masa de aire seco y arena se forma en el desierto desde que finaliza la primavera e inicios del otoño, desplazándose por el océano Atlántico, aunque cuando hay presencia de vientos alisios esta puede trasnportarse hasta por distancias de 10.000 kilómetros.

Es por ello que es habitual que lleguen hasta América. Inicialmente hubo presencia en México, por medio del mar Caribe, según lo reportado en la cuenta de Twitter de la Coordinación Nacional de Protección Civil de ese país.

Aún así lo que más ha impactado en esta nueva presencia del fenómeno es que ha llegado a países de Sudamérica, incluyendo a Colombia, en donde el IDEAM reportó la posibilidad de que este polvo llegue principalmente a la región Andina y la costa colombiana.

Ante esto, los comentarios de usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y no solamente reportaron esta nube de polvo, sino que reaccionaron ante este suceso que no ocurría desde hace 50 años.

COMUNICADO ESPECIAL N° 030:



POSIBILIDAD DE INGRESO DE POLVO DEL SAHARA AL PAÍS.#IdeamEsConfianzaYPrevención pic.twitter.com/n3sElKUOmA — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) June 24, 2020

4/6 La evidencia local sugiere que, hasta hace unos días, la intrusión de arenas del desierto del Sahara en el Valle de Aburrá era poca, en parte, debido a la lluvia. En las últimas horas, las evidencias subjetiva (visual) y objetiva sugieren entrada de dicho material. pic.twitter.com/xg8Sj29bmc — siatamedellin (@siatamedellin) June 24, 2020





⚠️IMPORTANTE: Polvo del Sahara ha llegado a #Mexico, cruzando los próximos 3-5 días en concentraciones:



🟤Altas-moderadas: península de Yucatán

🟠Moderadas-bajas: Vertiente del Golfo

🟢Bajas-nulas: resto del país



✅Evento normal en verano, población alérgica deberá cuidarse... pic.twitter.com/g79et9hvFV — 🥶Meteorología México❄️ (@InfoMeteoro) June 25, 2020





Las arenas del Sahara en Montebello, Antioquia. Fotos de Jhon Fredy Bedoya Giraldo pic.twitter.com/Bt5tNoTOm3 — César Olse (@cesarolse) June 24, 2020





El SIATA reporta a esta hora que 17 de las 18 estaciones poblacionales de monitoreo de calidad del aire en el Valle de Aburrá están en amarillo y una en verde #MañanasBLU



[HILO] pic.twitter.com/0TJ2ihTWkh — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 25, 2020





Así se ve el polvo del Sahara desde el Boulevard Bahía en Chetumal.

📸Harold Alcocer. pic.twitter.com/ljTHrwCg9a — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) June 25, 2020





Polvo del sahara , en Guanaja ,Islas de las bahias pic.twitter.com/syH5hGkuRc — ᴀᴅᴇʟᴇ (@97ash_) June 25, 2020

“¿POLVO DE SAHARA?” JAJAJAJA NAMAMES 2020. Te estás mamandoooooo 🤣🤣🤣🤣🤣 — Elán (@_elan_) June 25, 2020

Llegó mas rápido el polvo del Sahara que los hospitales móviles. — JAMPEDRANO (@Jampedrano504) June 25, 2020





Chicas cuidado con el polvo del Sahara !! pic.twitter.com/yl1rMTRioU — Una_Monada😷 (@UnaMonada_) June 25, 2020





yop mañana que llegue el polvo del Sahara pic.twitter.com/cmJpSbdwpr — les ᴮᴼᴿᴺᴾᴵᴺᴷ (@voidxsasori) June 25, 2020





Listo para la llegada del polvo del Sahara. pic.twitter.com/G3zvftsIR0 — Jota_C44 (@Jota_Ce_44) June 25, 2020





Pendientes con el polvo del Sáhara... pic.twitter.com/HaRSTf3KUo — Nadiuska Bastardo (@NanitaBastardo) June 25, 2020





Las recomendaciones por parte del IDEAM son: evitar exponerse a altas concentraciones de polvo del Sahara, resguardarse durante la probable ocurrencia del fenómeno, cerrar puertas y ventanas si se observa material particulado, personas con enfermedades respiratorias crónicas, mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, se recomienda utilizar protectores respiratorios y si sientes la presencia de cuerpos extraños en los ojos es importante que te laves con abundante agua.

