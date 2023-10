Un oso entró a una casa de Estados Unidos para robar una lasaña y quedó captado en cámara

Sin duda alguna los animales se han convertido en los protagonistas de los videos más virales en las redes sociales, pues sus particularidades han cautivado a millones de personas que no dejan de darle un me gusta a todo este tipo de contenidos, por lo cual un oso que robó una lasaña no iba a ser la excepción.

Este hecho ocurrió en Estados Unidos, específicamente en el estado de Connecticut, cuando el mamífero se sintió atraído por el olor proveniente de una de las casas por las cuales se encontraba cerca y por ello se animó entrar a la vivienda para buscar aquel alimento que estaba captando toda su atención.

Ante esto, el oso se fue directamente a la nevera, para luego abrir uno de los cajones inferiores en donde encontró una deliciosa lasaña que optó por robar, sin embargo, lo que el animal no sabía es que estaba siendo captado por las cámaras de seguridad que había en el lugar.

Es importante resaltar que este tomó la bolsa en la que se encontraba el alimento con la boca y de forma inmediata se apoyó en el electrodoméstico para emprender su huida por la ventana, para luego quedar registrado cómo salía por la parte de atrás de la casa de forma muy tranquila y como si no hubiese ocurrido nada.

🐻 Un oso irrumpe en una casa y es grabado robando lasaña del congelador pic.twitter.com/vElyKe0ZMx — Sepa Más (@Sepa_mass) October 16, 2023

Cabe destacar que desde su ingreso a la vivienda y su salida de la misma transcurrieron 35 minutos, en los cuales el oso aparentemente no generó ningún tipo de daño, tan solo tomó la lasaña y se fue sin algún otro objeto.

El video fue compartido en Facebook por la propietaria, llamada Helena Richards, quien rápidamente vio como su particular experiencia se volvió viral en las redes sociales, en las cuales los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios y expresar su conmoción ante esta situación.

Tras esto, la mujer comentó al medio CBS 58 que: "tú lo puedes ver yendo cuarto por cuarto tan cómodo como yo estoy en mi casa. Es muy difícil de creer, mi madre me había hecho una lasaña y yo la había dejado en el congelador y el oso, tú sabes, solo la tomó".