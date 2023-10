Mujer se volvió viral luego de comerse 48 ostras en la primera cita y hacer un particular reclamo

TikTok se ha vuelto una plataforma que se ha popularizado gracias a que todos sus usuarios tienen la oportunidad de convertirse en creadores de contenido y llegar a diversas personas alrededor del mundo, por lo cual varios de ellos han tenido minutos de fama al lograr ser virales gracias a las historias que cuentan a través de esta red social. En este caso, una mujer que comió 48 ostras durante una primera cita fue quien se llevó toda la atención.

Este fenómeno ha llevado a que quienes tienen una cuenta allí decidan realizar blogs en los cuales relatan momentos particulares en su diario vivir, los cuales pueden ser curiosos, cómicos, amorosos o hasta en modo de advertencia, por lo cual esta joven no dudó en contar el particular encuentro que tuvo con un hombre en un bar en el cual vendían ostras y bebidas.

La usuaria de TikTok, cuyo usuario es @Equanaaa, explicó que llegó a Fontaines Osyter Bar en Atlanta, Estados Unidos, luego de que un joven la invitara allí para una primera cita, en la cual la intención era conocerse más mientras tomaban algunos tragos. Antes de esto dejó en claro que él llevaba bastante tiempo insistiéndole para verse y que no sabe por qué no lo bloqueó a pesar de que era intenso.

Explica que aceptó el plan porque estaba aburrida y no sabía qué hacer, sin embargo, no se esperaba lo que iba a ocurrir. Cabe destacar que la mujer se encontraba feliz de poder comer ostras en este sitio, dado que considera que son las mejores de la ciudad, por lo cual no iba a haber impedimento de que ella pidiese esto.

El hecho que empezó a arruinar la cita fue que ella pidió 48 ostras, las cuales gracias al video fue posible notar que comió de manera bastante ruidosa e incómoda, lo que generó que el interesado en salir con ella la viera de una manera particular y se sintiera decepcionado ante lo ocurrido, pues no solamente la observó comiendo todo esto, sino que fue testigo de cómo ella registraba todo con su celular, al cual le prendió el flash.

Al momento de que llegara la cuenta, la cual era de alrededor de 200 dólares, el hombre dijo que iba a ir al baño, sin embargo, pasaron 30 minutos y nunca regresó, por lo que la mujer decidió pagar e irse, no sin antes escribirle.

Después de hacerle el reclamo, el hombre le mencionó que él le había ofrecido salir por bebidas y que ella se había pedido 48 ostras, para luego decirle que le podía dar el dinero correspondiente al tragó que él consumió.

Ante este video, el cual fue viral, varios usuarios de TikTok opinaron al respecto, dividiendo opiniones, en las cuales la mayoría de personas consideraron que ella había sido abusiva con su pretendiente y que lo que le ocurrió fue karma. A su vez, luego de escuchar todo lo que la mujer registró, comentaron que el hombre aguantó mucho tiempo, dado que sus sonidos al comer eran bastante incómodos.