Tekashi 6ix9ine fue arrestado por presuntamente agredir a un productor de Yailin 'La Más Viral'

El polémico rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine , actual pareja sentimental de Yailin 'La Más Viral' , fue detenido en República Dominicana tras ser acusado de golpear a un productor musical local, informó el 16 de octubre el Ministerio Público en un comunicado y en un trino.

El cantante fue arrestado en un hotel de la provincia de Samaná, noroeste dominicano, después de ser denunciado por el productor Nelson Alfonso Hilario García, quien aseguró que Tekashi, de 27 años, lo agredió la noche del 13 de octubre en su estudio de grabación en La Vega (norte), donde se encontraba grabando la dominicana Yailin 'La Más Viral'.

El artista se presentó al lugar acompañado de cinco hombres más, en proceso de identificación, "y le propinaron una golpiza" al productor, "ocasionándole golpes contusos en la cara y la cabeza", así como a otras personas que se encontraban presentes, según una nota del Ministerio Público.

Dos de las personas agredidas o lesionadas tienen incapacidad de tres semanas, de acuerdo con medicina legal. Por su lado, la Fiscalía de la provincia de La Vega detalló a través de un comunicado de prensa que, inmediatamente el Ministerio Público y la Policía Nacional tomaron conocimiento de los hechos, "procedieron a recibir las denuncias de los agredidos".

Con respecto a Yailin, de 21 años y quien se divorció del cantante puertorriqueño Anuel AA , el Ministerio Público señaló que "está haciendo las gestiones para contactarla, entrevistarla y realizarle las evaluaciones correspondientes". Tekashi será presentado en las próximas horas ante el Juzgado de Atención Permanente de La Vega para conocerle medidas de coerción.

¿Qué dijo Yailin 'La Más Viral' sobre el escándalo de Tekashi 6ix9ine?

El domingo 15 de octubre, la joven cantante rompió el silencio y aclaró todo lo sucedido con su pareja Tekashi; pues los rumores apuntaban a que también había resultado agredida.

"Normalmente no hago esto, pero estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo. Estoy súper bien, enfocada, trabajando para mi hija, mi mamá y mis fans. No estoy separada ni estoy siendo abusada. Solo quiero trabajar en paz", dijo por medio de sus historias de Instagram.

En diciembre de 2019, el rapero recibió una sentencia de dos años de cárcel por pertenecer a la banda criminal conocida como 'Nine Trey Gangsta Bloods', después de que el juez del caso tuviera en cuenta la cooperación mostrada durante el proceso.

El músico, que se enfrentaba a una condena de hasta 47 años de prisión, colaboró con las autoridades y ofreció testimonios en contra de otros miembros de bandas callejeras. -EFE