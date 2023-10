Anuel AA fue operado de emergencia y alarmó a sus seguidores: "Fue cuestión de vida o muerte"

El reconocido artista de música urbana Anuel AA preocupó a sus fanáticos al publicar en su perfil oficial de Instagram una imagen donde se le puede ver acostado en una camilla de hospital y está conectado a oxígeno. A pesar de que no hizo claridad de qué le sucedió, sí dijo que se debatió entre la vida y la muerte.

"Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", escribió el rapero ante sus más de 37 millones de seguidores.

El intérprete de temas como 'Adicto', 'Amanece' y 'Ley Seca' se disculpó con sus fanáticos por tener que posponer el lanzamiento de su próximo trabajo de larga duración titulado '#RompeCorazones' hasta nuevo aviso, el cual estaba programado para ser estrenado a finales del mes de octubre. Anuel AA explicó que se esforzó en este álbum y que trabajó con un equipo distinto al que lo ha acompañado en años anteriores.

"Este es el plan de Dios y me toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera", agregó. Finalmente, en su texto les agradeció a los doctores que lo atendieron de emergencias y que lo "salvaron".

En la sección de comentarios, muchas personas aprovecharon para dejarle mensajes deseándole su pronta recuperación, pues esperan con ansias escuchar su música nueva y verlo en los escenarios.

"Mi bro estamos aquí ❤️ Dios siempre está contigo 🙏🏼", "Recupérate lo antes posible, compa 🙏🏻🙏🏻", "Todo va a salir bien, mejórate pronto 😢", se puede leer en la publicación que rápidamente superó los 4 millones de 'me gusta'. No obstante, también hubo varios comentarios donde muchos lo señalaron de simplemente querer llamar la atención.

Cabe recordar que desde que Anuel AA terminó su relación con Karol G , ha estado envuelto en diversas polémicas, pues se casó con Yailin 'La Más Viral' y tuvieron una hija; sin embargo, al poco tiempo se separaron y entró en una disputa con el rapero Tekashi 6ix9ine , ahora pareja de la joven cantante dominicana.