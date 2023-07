Anuel AA publicó una foto besándose con misteriosa mujer en el cumpleaños de Yailin La Más Viral

Mientras Yailin La Más Viral pasaba su cumpleaños número 21 el pasado 4 de julio en un hospital debido a una cirugía a la que se sometió, el reconocido cantante de música urbana Anuel AA aprovechó para postear una fotografía en las historias de su cuenta oficial de Instagram junto a la que parece ser su nueva pareja sentimental. Ante el suceso, varios internautas lo criticaron y hasta recordaron los polémicos sucesos que ha protagonizado por intentar llamar la atención de la paisa Karol G.

En la imagen se logra ver al intérprete de 'Más rica que ayer' en medio de un yate, mientras una misteriosa mujer está sentada en sus piernas besándolo. Posteriormente, Anuel AA subió un estado en el que compartió los siguientes emoticones "👹🥰🥰🥰🥰🥰🥰", lo que dio a entender que se encuentra de nuevo en una relación; sin embargo, prefirió no dar más detalles al respecto.

La situación resultó ser muy confusa para muchos de los usuarios de Internet, quienes han visto cómo recientemente ha intentado llamar la atención de su expareja sentimental Karol G no solo con mensajes emitidos en medio de sus espectáculos, sino también con publicaciones en redes sociales. Pese a que 'La Bichota' no ha respondido ningún comentario, hace poco apareció en público tomándose de la mano con Feid , aumentando así los rumores de que están sosteniendo un romance; no obstante, no confirmó verbalmente la noticia.

"Feliz 4 de julio les desea Anuel y su nueva víctima", "ese hombre primero debe madurar para poder brindar algún tipo de afecto", "él nunca ha querido volver con Karol G, solo se estaba pegando de la fama de ella para poder volver a sonar", "con todo el dinero del mundo y todavía no encuentra ni conoce el amor", son algunos de los mensajes que le ha dejado la gente.

¿Cómo celebró Yailín La Más Viral su cumpleaños?

Pese a que en esta oportunidad no pudo festejar un nuevo año de vida como está acostumbrada a hacerlo debido a que se encontraba en la clínica, Yailín La Más Viral fue sorprendida por el rapero 6ix9ine, quien llegó con varios fajos de billetes, un rólex, un pastel de cumpleaños y varias bombas a la habitación de la clínica.

"En el poco tiempo que te conozco puedo decir que eres una persona hermosa dentro y por fuera. La gente va a opinar siempre y criticarte porque ven que tú estas logrando tus sueños. La envidia es algo feo. Yo veo mucho de mi en ti. Una estrella ⭐️ un fenómeno", fue parte del mensaje que escribió el joven.