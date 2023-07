Anuel AA estalló contra 6ix9ine y le recordó las acusaciones de supuesta pedofilia en su contra

Anuel AA está enfrentado con su expareja Yailin la más viral, quien en las últimas horas lo acusó públicamente de haberla golpeado estando en embarazo. Esta revelación habría sido su forma de defender a su pareja, el rapero 6ix9ine, a quien el puertorriqueño le recordó su prontuario criminal.

Todo empezó después de que Anuel compartiera una fotografía de Cattaleya, al parecer, Yailin aún no estaba lista para exponer a su hija al público y por eso Daniel Hernández, más conocido como Tekashi 6ix9ine respondió.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste al subir esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el derecho, pero nunca has hecho nada”, se puede leer allí.

Tal parece que el reguetonero no estuvo nada feliz con este comentario y por eso decidió responderle al actual novio de Yailin, recordándole su oscuro pasado y las acusaciones que han pesado sobre él, incluso una de abuso sexual a menores.

"Tú tocas niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ellas, aléjate de mi hija”, escribió en una de sus historias, además, allí comentó que ‘la más viral’ no sabe de esto, de lo contrario tampoco permitiría que se acerque a la pequeña.

El trapero no se quedó ahí, pues escribió otra historia en la que dice “hasta pedófilo saliste y aceptaste la culpabilidad”, confesando también los problemas que 6ix9ine tiene con su familia, “la madre de tu hijo está en todos lados reclamándote exactamente lo mismo, dice que no ves a tu hija desde hace dos años, tú si la tienes abandonada, no digas que yo hago lo que tú le hiciste a tu hija, infeliz”.

Anuel adjuntó a sus acusaciones algunos pantallazos de noticias en las que hablaban sobre la condena del rapero y lo sucedido con una menor de 13 años, por eso él le respondió de nuevo a través de sus historias.

“Noticia vieja y ya se aclaró, todo el mundo sabe que esa joven mintió con su edad, yo tenía 18 años, por eso el juez me dio probatoria y servicio comunitario”, el rapero continuó y giró las cartas, “vamos a hablar de ti, tú teniendo 30 años enamoraste a Yailin con 19, en perspectiva, cuando tenías 20 ella solo tenía 11” , finalizó.

Fue entonces cuando Yailin se involucró en la pelea con las historias en las que le reclama a Anuel por su ausencia, por no responder por su hija y por golpearla mientras estaba en embarazo.

Acusaciones de Tekashi 6ix9ine

En el 2015, el rapero tuvo que comparecer ante la justicia después de que se le acusara de mantener relaciones con una menor de 13 años cuando él tenía 18. Al parecer, habría sido la mamá de la joven quien lo denunció, pues el rapero habría subido videos en los que se veía la situación.

Por su parte, él se declaró culpable de este y a lo largo de su vida ha estado en problemas con la ley por otros delitos como posesión de armas, tráfico de drogas, robo a mano armada, amenazas y crímenes con armas de fuego.