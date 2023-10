Viral: Un hombre vendió la ropa de su exesposa, quien lo engañó y abandonó por su hermano

En Tik Tok se suele compartir todo tipo de contenido para que las personas se entretengan, y en medio de tantos videos, hay algunos que destacan por encima de otros. En este caso, se viralizó un clip donde un hombre muestra que remató toda la ropa de su exesposa al enterarse de que ella tuvo una aventura con su hermano y lo prefirió a él.

Como una forma algo curiosa de actuar ante esta infidelidad de su expareja, el usuario @maximojj, el cual se identifica como Máximo, cuenta que tomó la decisión de instalar una improvisada venta de garaje con las prendas que la mujer había dejado en su casa.

El hombre decidió llevar su carro a las calles de México y allí en vía pública instaló un puesto con toda la ropa de su expareja, además de un aviso en el que escribió: "Mi vieja se fue con otro. Vendo toda su ropa a 20 pesos por pieza", es decir, cerca de $4.000 pesos colombianos.

En otros videos publicados, Máximo presumió el éxito de su idea y reveló más detalles de lo sucedido. Él llevaba 24 años de relación con la mujer: "Se fue con mi hermano mayor y él de paso dejó a su esposa con la que tenía 28 años de matrimonio", expresó en medio de risas, pues su iniciativa para cerrar este capítulo de su vida le estaba funcionando a la perfección.

Este hecho causó todo tipo de reacciones, pues además de que el clipn superó los 5 millones de reproducciones, el Tik toker mostró que con el dinero les entregó comida a varias personas del Hospital para el Niño Poblano.

En la sección de comentarios, muchos usuarios aprovecharon para demostrar su empatía con el hombre y por supuesto, reírse y aplaudirlo por su forma de afrontar aquella infidelidad:

"El verdadero: mis traumas, mis chistes", "por qué no se me ocurrió antes, él no lloró, él facturó🤣🤣" "Me encanta el que cuenta el chisme y aclara que se fue con su hermano mayor JAJAJAJA", "Esa mujer tenía más ropa que yo 😢", "Hubiera avisado dónde estaba y le compraba varias prendas". Al final, el hombre se mostró orgulloso de haber sacado provecho de la situación y de haber realizado una labor social.