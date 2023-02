Chayanne descubrió almohada viral con su rostro y les pidió fotos a sus seguidores utilizándola

Chayanne es uno de los artistas latinoamericanos más queridos en el continente y es muy activo en redes sociales, por lo que en esta ocasión quiso interactuar con sus seguidores y pedirles que le dejaran ver sus fotos con una famosa y muy curiosa almohada que tiene su rostro impreso.

“He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya“, escribió el intérprete de temas como ‘Torero’, ’Un siglo sin ti’ y ‘Dejaría todo’, ante sus más de 9 millones de seguidores en Twitter en horas de la tarde del 26 de febrero.

El trino del artista puertorriqueño se convirtó en tendencia y se viralizó, pues entre las miles de respuestas de sus fieles fanáticos se vieron más objetos con su rostro, como medias, cobijas y demás con ediciones de su cara con el cuerpo del personaje Goku, Spiderman, Shrek, entre otros.

Una de las respuestas que llamó la atención fue el recuerdo de una mujer, Jocelyn Corada, que publicó una foto con el ídolo de la balada en español en el año de 1996 y ambos estaban en la playa utilizando vestido de baño.

“Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales así que guardada como hueso de Santo”, fue lo que escribió la mujer que se identifica como Jocelyn Corada.

En los comentarios los internautas tomaron el hecho con gracia y realizaron varias bromas relacionadas con su cuerpo y admirable figura.

También destacaron varios videos publicados por los internautas donde se ven sus madres recibiendo la almohada o algún objeto con el rosto de Chayanne como regalo, pues él fue el amor platónico de muchas mujeres que todavía lo apoyan en su carrera.

El también bailarín fue noticia el pasado 28 de septiembre de 2022 por el lanzamiento de su primer disco después de una pausa de ocho años, además, en la misma fecha reveló que su hija Isadora se estaba preparando para iniciar su carrera musical.

"Estamos casi listos, espero que (el álbum) salga en los primeros meses de 2023", indicó el cantante, quien recibirá en la ceremonia de entrega de los Billboard latinos el premio 'Ícono', por sus 44 años de carrera.

Tienes todo un multiverso como Chayanne Otaku 🤭 pic.twitter.com/FDtqpm8opo — Sofía Pichihua (@zophiap) February 27, 2023

Tomando la siesta a tu lado mi rey 👑 ❤️ pic.twitter.com/PudpuVeQ7r — Perli♡ (@Spottypaprika13) February 26, 2023

Yo te llevé a Argentina y todo pic.twitter.com/8bPFaExeoT — BarcaGamer (@barcagameryt) February 26, 2023

Fue el regalo de cumpleaños para mi madre que TE AMA TANTO🤭🥰😌😙😅 pic.twitter.com/KRFQnUsaZQ — Negra Murguera🇦🇹✌🏻✊🏻💚💜 (@Orneg14) February 26, 2023

yo tengo 5, papá. vuelve por favor pic.twitter.com/fjkwrtrTSj — ricky tafolla (TEMPORADA Wendy's) (@rickytafolla_) February 26, 2023