Greeicy Rendón se viralizó debido al golpe de ala que presentó en el concierto de Karol G

Durante los días 26 y 27 de agosto, el Estadio Hard Rock recibió a Karol G para corear sus más grandes éxitos y empezar la fiesta en Miami, Estados Unidos. Una de las cantantes colombianas que estuvo entre el público disfrutando del espectáculo fue Greeicy Rendón , quien asistió en compañía de su pareja Mike Bahía y de algunas amigas, que no dejaron pasar por alto un suceso que posteriomente se convitrió en un fenómeno viral en redes sociales.



¿Greeicy Rendón tiene golpe de ala?

Debido al sudor producido por el baile, la concentración de gente en espacios cerrados y la emoción de ver a una de sus cantantes favoritas, Greeicy empezó a transpirar, de manera que decidió asegurarse de estar bien protegida contra el mal olor. En medio de un video tomado por una de sus acompañantes, se logra ver a a intérprete de temas como 'Más fuerte', 'Mi pecadito', 'Destino' y 'Los consejos' aplicándose desodorante mientras escucha a la paisa cantando 'Bichota'.

Mira también: Escola le pide a Yo Me Llamo Greeicy que se enfoque en la imitación y no en su faceta como cantante

Tan pronto cuando nota que la están grabando desprevenida y aseándose en medio de un evento público, la artista reacciona con muy buen sentido del humor mientras hace algunos gestos divertidos que generan risa en su amiga. El video ha sido replicado por varios portales de entretenimiento, lo que ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas, pues mientras unos aseguran que lo mejor fue haber ido a un baño para aplicarse el desodorante, otros aseguran que este tipo de gestos son los que la hacen ser una figura pública única.

No te pierdas: Greeicy Rendón compartió con sus seguidores las primeras palabras de su hijo