Nicky Jam anuncia que se retira de la música: ¿qué tiene preparado para su despedida?

Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam , el reconocido cantante pionero del género urbano, sorprendió a sus fanáticos al anunciar que se retirará de la música y lo hará después de presentar su último álbum y una gira de conciertos; la cual será una despedida de su extensa carrera.

La noticia la dio el mismo artista por medio de sus redes sociales, ante sus más de 44 millones de seguidores, con un emotivo video recopilatorio de varios hitos y hechos destacados de su trayectoria, tales como espectáculos en diversos países, su aparición en la película ' Rápidos y Furiosos ', cuando prestó su voz para la cinta de ' Tom y Jerry ', los múltiples premios y reconocimientos que recibió, su lucha contra las drogas, el periodo de tiempo en que estuvo privado de su libertad, entre otros.

La publicación, que rápidamente se volvió viral y despertó todo tipo de reacciones, estuvo acompañada del siguiente mensaje: "Mi gente, pronto me retiro, pero este es mi legado, motivación y superación... Coming soon mi última gira global y mi último álbum. Los amo".

En la sección de comentarios, colegas del estadounidense aprovecharon para dejarle su mensaje lamentando aquella decisión y esperando que esta no sea la última vez que puedan escuchar en vivo sus más grandes éxitos.

"Eres una leyenda", "Ver a tus estrellas retirarse se siente extraño cuando las viste desde abajo", "Gracias por todo, Nicky, eres grande", "Uno de los artistas que Medellín adoptó desde el barrio, eres un ganador", se puede leer.

La carrera de Jam empezó en 1995 con su primer EP: 'Distinto a los demás' y desde entonces ha lanzado al mercado cinco trabajos de larga duración, ha recibido cerca de 100 reconocimientos e incluso fue reconocido en el prestigioso Salón de la Fama de los Premios Billboard de la Música Latina .

Ahora, los fans de la leyenda viviente del reguetón, intérprete de temas como 'El Amante', 'Cásate Conmigo', 'Hasta El Amanecer' y más, están a la espera de recibir más noticias con detalles del que será su último proyecto. No obstante, no es un secreto que Nicky Jam drisfruta moverse en diferentes ámbitos, aparte de la música, y no se quedará quieto.

