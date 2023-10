Karol G arrasó en los Premios Billboard de la Música Latina: ¿cuántos premios se llevó?

Karol G continúa imparable y sigue cosechando éxitos, pues el 5 de octubre de 2023 brilló en la ceremonia número 30 de los Premios Billboard de la Música Latina , realizada en el Watsco Center en Florida, Estados Unidos al resultar ganadora en varias de las categorías y al llevarse el premio al 'Top Latin Álbum del año'.

La cantante paisa llegó a la alfombra roja del evento con un ajustado vestido blanco con piedras colgantes y el cabello recogido. Las expectativas eran muy altas, dadas las múltiples nominaciones; y a los treinta minutos de iniciada la gala, recibió el primer premio de la noche en una importante categoría: 'Top Latin Álbum del año' por 'Mañana Será Bonito'.

“Estoy listísima pa’ que hagamos un show y cantemos todas las canciones con este público. Estoy feliz y emocionada. Con los premios... si los recibo me emociono mucho, si no los recibo conozco maestros de la música que no tienen y son igual de legendarios, pero este es especial porque premia mi álbum y la música. Los amo, dijo la artista de 32 años al subir al escenario.

Cabe recordar que el 'Mañana Será Bonito' fue el primer álbum en español de una artista femenina en ubicarse como el número 1 de la lista de todos los géneros en el tan aclamado listado de Billboard 200 .

Además de este gran reconocimiento, Karol G se llevó otros cuatro galardones, incluido el 'Premio Latin Billboard Espíritu de la Esperanza' por su trabajo filantrópico enfocado en las mujeres y niños con su fundación 'Con Cora'.

"Este probablemente sea uno de los premios más especiales que voy a recibir en toda mi carrera. Una de las razones por las que es bonito recibir estos galardones es porque nos dan más visibilidad y podemos ayudar más", manifestó en compañía de la directora de su fundación.

