Karol G dejó a más de uno sin aliento con su elegancia al debutar en la gala BoF en París

Karol G sigue cosechando éxitos, no solo en su carrera como cantante, sino en su impacto en otras industrias como la de la moda. Una muestra de esto es su paso por la gala The BoF 500 Class of 2023, en donde sorprendió con su estilo.

La artista ha demostrado que se interesa mucho por las prendas que luce y con la manera en la que comunican lo que quiere decir y reflejan su personalidad, tal vez por esto es la primera colombiana dentro del exclusivo listado.

Haciéndole honor al título que ahora lleva, ‘La Bichota’ llegó al evento, que tuvo lugar en París, de la mano del director creativo de la marca Mugler, encargada de su look para la noche con un vestido negro que llevaba un detalle metalizado en el pecho.

Más de uno quedó sin aliento al ver su elegancia mientras usaba la prenda, pues la parte inferior de la misma resaltaba sus curvas y la superior permitió que el protagonista de todo el look sea un top plateado y un accesorio del mismo color.

La intérprete de ‘Mi Ex Tenía Razón’ posó en la alfombra roja con su cabello completamente liso, enmarcando su rostro, mientras que su maquillaje se enfocó en los ojos, que resaltan mucho más que sus labios.

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar y millones están orgullosos de ella y de su nacionalidad. Y es que el éxito de la cantante sigue creciendo , por lo que este podría ser uno de los muchos eventos en los que explore su relación con la moda.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram con más de 66 millones de seguidores, Karol G también muestra esta faceta y un ejemplo perfecto es su más reciente publicación en la que luce un vestido plateado ceñido al cuerpo.

“Las noches siempre son bonitas en París, pero hoy mi cita era mi papá”, se puede leer en la descripción del carrusel. Allí presumió su visita a ‘la ciudad del amor’ y la manera en la que su familia y seres queridos la han apoyado.