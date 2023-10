Joven se graduó con buen promedio en la universidad, pero su familia no asistió al grado

Graduarse de la universidad es un logro muy grande para cualquier alumno, pues refleja el esfuerzo que le imprimó no solo al estudio, sino también, en muchos casos, a conseguir el dinero para la matrícula. A través de redes sociales se ha viralizado el caso de un joven que publicó un video en TikTok mostrando cómo fue su ceremonia de grado.

El influencer fue identificado como Abraham Jiménez, quien cuenta con casi 80 mil seguidores en la red social en la que publica contenido relacionado a su faceta como modelo. En la grabación se logra ver el momento exacto en el que se filma sosteniendo el documento mientras luce un traje azul; sin embargo, lo que en realidad se robó las miradas fue que no había nadie alrededor para felicitarlo.

“Hoy me titulé por promedio y a mi familia se le olvidó venir”, escribió en medio del clip. El post causó todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en mostrar un poco de empatía y hasta en revelar sus casos particulares.

“En mi graduación tuve que ir con moretones por la golpiza de mi padre, no los invité, no lo merecían, no arruinaría mi momento”, “en el grado de mi hermana nadie fue, sin embargo, yo llegué a lo último porque fui por flores y chocolates. Nunca olvidaré cómo se iluminó su rostro”, “recordé cuando llegué con mi título y mi cédula profesional con mi mamá y me dijo ‘¿tanto para esto?’ Me dolió, pero bueno, ya pasó”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.

La publicación cuenta con más de 12 millones de visualizaciones en la plataforma y cerca de 14 mil comentarios en donde le expresan lo triste que fue ver que no había nadie para acompañarlo a recibirse como profesional.

Jiménez destaca por este clip y debido a que ha logrado consolidar una comunidad que le gusta consumir contenido enfocado en tips para lucirse en la pasarela y demás actividades que desempeña dentro de su trabajo.

Adicionalmente, en otra publicación hizo un comentario gracioso asegurando que no le gustaba lo que había estudiado y que tenía planes de enfocarse en lo que en realidad lo apasionaba.

“Ingeniería aeroespacial no era para mí”, escribió.