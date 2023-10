Murió Sherika de Armas, ex Miss Uruguay, luego de luchar contra el cáncer

Murió la reconocida modelo y empresaria Sherika de Armas, quien tuvo la oportunidad de convertirse en Miss Mundo Uruguay, luego de combatir en contra del cáncer de cuello uterino. Pese a que se sometió a varios tratamientos para poder ganarle a la enfermedad, la mujer falleció a los 26 años.

La noticia fue confirmada por Mayk de Armas, quien publicó un conmovedor mensaje a través de sus cuentas oficiales. Inicialmente, escribió “vuela alto, hermanita. Siempre y para siempre” y, tiempo después, subió un video a las historias de Instagram en donde se veía a la exreina patinando en medio de un parque.

Mira también: Murió Juan José Rodríguez, supuesto hijo no reconocido de 'El Puma', a los 53 años

“Ya no hay más dolor, buen viaje. Te amo por siempre”, reseñó.



¿Quién era Sherika de Armas?

Armas se convirtió en Miss Mundo Uruguay cuando tenía tan solo 18 años y pudo representar a su país en 2015, año en el que el concurso de belleza se llevó a cabo en Sanya, provincia insular de Hainan, China.

No te pierdas: Murió Michael Gambon, el actor que interpretó a Dumbledore en 'Harry Potter'

Además de hacer que las mujeres latinas se sintieran identificadas con ella, fue voluntaria en el Hospital Pereira Rossell, así como también en la Fundación Pérez Scremini, lo que le permitió desarrollar una parte más sensible que le ayudaba a conectar con las buenas causas.

Publicidad

Luego de deslumbrar en el certamen, tomó la decisión de emprender su propio camino dentro de la industria de la belleza, por lo que empezó a vender productos a través de las plataformas digitales. De hecho, según El Observador, su más reciente negocio fue Shey de Armas Beauty Studio con el cuál vendía maquillaje y otros artículos para el cuidado personal.

Te puede interesar: Murió Fernando Botero, legendario artista colombiano, a los 91 años

La cuenta tiene casi 10 mil seguidores y en varias publicaciones se logra ver la cercana relación que sostenía tanto con empleados como con clientes.

Ante la noticia de su muerte, diferentes usuarios se han tomado las redes sociales para lamentar la pérdida y recodar los momentos más importantes de su vida.

Publicidad

“Estoy anonadada, no puedo creer que se haya ido Shey. QPD. No te conocía, pero te seguía y me parecías una mina increíble y sencilla. Muy sincera, humana y se te notaba la pasión por lo que hacías. Te fuiste muy temprano. 😢 Lo mejor para la familia”, “lo lamento mucho”, “vuela alto”, son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios de Internet.