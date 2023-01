Sorprendente: Zayn Malik revela el verdadero motivo por el que abandonó One Direction

El cantante británico Zayn Malik no ha tenido reparo alguno en confesar que su decisión de abandonar el popular quinteto One Direction en marzo del año pasado tuvo mucho que ver con la surrealista experiencia que vivió durante un sueño, en el que un extraterrestre le dijo claramente que la única manera de crecer como artista pasaba por iniciar una ambiciosa carrera como solista.

"Un alien me habló durante un sueño y me dijo que dejara One Direction", reveló el intérprete a la revista Glamour, antes de sincerarse sobre uno de los rituales con los que cumple religiosamente cada vez que termina uno de sus multitudinarios conciertos.

Publicidad

Ver: Zayn Malik preocupa por vivir en exceso, salir de fiesta y no comer bien

"Lo primero que hago cuando me bajo del escenario es rendir homenaje a Bob Marley. Estoy obsesionado con su música", añadió.

Más allá de la influencia que ejercen en su trayectoria tanto el legendario cantante de reggae como el alienígena que se le apareció en sueños, lo cierto es que el principal apoyo en la vida diaria de Zayn Malik es su pareja sentimental, la modelo Gigi Hadid , quien no se separó de su lado en aquellos "tiempos oscuros" en los que el joven intérprete no sabía hacia dónde dirigir su camino musical.

Ver: Candente: Gigi Hadid, la modelo que revoluciona Instagram con sus curvas

Publicidad

"Gigi tenía muy claro que permanecería a su lado tanto en los buenos momentos como en los malos, y la verdad es que Zayn atravesaba una mala racha de inestabilidad poco antes de tomar la decisión de dejar One Direction. Su relación ha tenido altibajos, por supuesto, pero gracias a esos períodos de dificultad que ya han superado, ahora están más unidos que nunca", explicaba una fuente a E! Online.

Por: Bang Showbiz