¿Quién es la famosa cantante de pop que oficializó su divorcio tras 14 meses de relación?

En las últimas horas, la cantante Britney Spears oficializó su divorcio de Sam Asghari, después de 7 años de noviazgo y 14 meses de matrimonio. Curiosamente, la separación ocurrió el mismo día que celebró su cumpleaños número 43. Además, en un video publicado en su cuenta de Instagram, con más de 42 millones de seguidores, Britney explicó las razones detrás de su decisión de mudarse a México.

Aseguró que han sido muy cruel con ella, especialmente la constante persecución de los paparazzi. En el video, la artista se mostró visiblemente afectada, afirmando que los medios han sido extremadamente malos con ella.

Por otro lado, el proceso de divorcio entre Britney Spears y Sam Asghari se cerró definitivamente esta semana, luego de que el actor solicitara la separación hace un año, tras apenas 14 meses de matrimonio. El papeleo del divorcio comenzó en agosto de 2023, cuando la expareja llegó a varios acuerdos para finalizar el matrimonio. Sin embargo, un juez solicitó seis meses de espera antes de sellar el trato de manera definitiva. Finalmente, este lunes 2 de diciembre se cumplió la fecha y se formalizó el divorcio.

Britney Spears oficializó su divorcio de Sam Asghari Foto: Getty Images

¿En que año se caso Britney Spears con Sam?

Se casaron en junio de 2022 en una ceremonia íntima, pero su matrimonio terminó con la solicitud de divorcio por parte de Sam. Uno de los motivos que alegó el exentrenador personal de origen iraní fueron las "diferencias irreconciliables", lo que llevó a una ruptura definitiva. Según varias fuentes, la ruptura fue amistosa y el acuerdo prenupcial no fue disputado.



¿Cuántas veces se ha separado 'La princesita del pop'?



Mientras Britney sigue adelante con su vida, también ha fortalecido su relación con sus hijos, quienes tienen 19 y 18 años. Por el momento, la artista no se ha pronunciado oficialmente sobre el proceso, pero en sus redes sociales publicó un mensaje que decía: "Antes de cenar, labios rojos y delicioso vino".

Este es el tercer matrimonio de Britney, quien ya se ha divorciado dos veces y tuvo un matrimonio anulado. Recientemente, la cantante publicó su libro de memorias 'The Woman in Me', en el que compartió nuevas etapas de su vida personal y profesional, dejando atrás un pasado agitado lleno de controversias.