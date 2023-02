Britney Spears habló para ponerle fin a los rumores sobre su salud mental

Britney Spears, desde que recuperó la autoridad para poder tomar sus propias decisiones, ha realizado unas serie de acciones que según para algunos seguidores de la cantante no están bien, sin embargo, ella se ha encargado de defenderse ante ello.

Algo que volvió a suceder cuando los medios estaban informando que supuestamente su esposo Sam Asghari y su manager se estaban preparando para hacer una intervención contra ella, porque estaban preocupados por su salud mental; hasta se llegó a mencionar que había muerto.

Por esta razón, la intérprete de 'Toxic' volvió a su redes sociales en las que habló sobre el tema para negar las polémicas que se generaron: "mi estómago enferma al ver que es legal que algunas personas se inventen la historia de que he estado a punto de morir... Quiero decir, esto ha llegado a un punto en el que tengo que decir basta".

"Sinceramente, esto no me sorprende para nada, lo digo otra vez, estoy haciendo lo mejor que puedo y, otra vez más, la tutela terminó hace casi un año... amigos míos, esto no es 2007, es 2023 y estoy haciendo mi primera lasaña en casa", añadió la artista.

A su vez, escribió también una frase que le dijo su pareja, sobre que a veces es mejor no prestar atención a temas que no son realmente importantes: “y como dice mi marido, Sam Asghari, no prestes caso de todo lo que leas, les envió todo el amor que me mandan".

Britney Spears expresó que lo más probable es que vuelva a cerrar sus redes sociales para poder sentirse tranquila y alejarse de todos los rumores que inventan sobre ella. Su esposo, de igual manera, realizó un comunicado para aclarar la situación.

"No hubo ninguna intervención, mi esposa tiene el control total sobre su vida y seguirá tomando todas las decisiones que estime oportunas... Las especulaciones sobre su salud son inapropiadas y deben cesar inmediatamente", redactó Sam.

Varios miembros de su familia habían dicho que la cantante se encontraba pasando por un mal momento en su vida, debido a su supuestas adicciones: "está abusando de la cafeína, Adderall y cualquier cosa que pueda tener en sus manos, no está tomando su medicación que es esencial para estabilizar su estado de ánimo", informo el medio TMZ.