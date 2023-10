Este fue el casting que Britney Spears hizo para interpretar a Allie en 'Diario de una pasión'

‘Diario de una pasión’ es, sin lugar a duda, un clásico de las películas de romance. El proyecto de Nick Cassavetes tuvo tanta acogida tan pronto se dio a conocer, que incluso Rachel McAdams y Ryan Gosling llegaron a despertar rumores de posible relación por fuera de la cinta. Lo cierto es que recientemente se conoció el casting que hizo Britney Spears para interpretar a Allie.

A través de redes sociales se ha viralizado un video en el que se logra ver a la intérprete de ‘Toxic’, ‘Womanizer’ y ‘Crazy’ presentando su audición para darle vida a la protagonista de la historia en su etapa joven, quien conoce a un hombre de un estrato socioeconómico distinto y del que se enamora locamente.

"El casting de ‘Diario de una pasión’ llegó a mí y a Rachel McAdams, y aunque hubiera sido divertido reconectar con Ryan Gosling luego de las épocas en The Mickey Mouse Club, me alegro de no haberlo hecho. Si hubiese sido así, en vez de trabajar en mi disco 'In the Zone', hubiera estado actuando como una heredera de los 40 día y noche", expresó en alguna oportunidad la cantante de 41 años.

Aunque muchos usuarios de Internet parecían sorprendidos por conocer esta faceta, la artista también se destacó a lo largo de su trayectoria por incursionar en el mundo de la actuación, lo que la llevó a participar en varias producciones de renombre.

‘Amigas por siempre’, ‘Austin Powers en Goldmember’, ‘Glee’ y ‘How I Met Your Mother’, son algunas de ellas.

‘The Notebook’, nombre original de la cinta, fue inspirada en el libro homónimo de Nicholas Sparks. El autor ha creado varias historias de amor que se han convertido en éxitos dentro del séptimo arte, tal es el caso de ‘La decisión’, ‘El viaje más largo’, ‘Un lugar donde refugiarse’, ‘Cuando te encuentre’, ‘Querido Jonh’, ‘La última canción’, entre otras.

El largometraje fue estrenado el 25 de junio de 2004 en Estados Unidos y contó con la participación de grandes actores de la talla de James Garner, Gena Rowlands, James Marsden, Joan Allen, Kevin Connolly y muchos más.

Adicionalmente, ha ganado premios a Mejor Beso en los MTV Movie Awards y varias estatuillas a los Teen Choice Awards en las categorías Mejor Química en Película, Mejor Escena de Amor y otras.