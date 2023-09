Fans piden que Britney Spears vaya a terapia tras publicar un video bailando junto a dos cuchillos

Nuevamente, la cantante estadounidense Britney Spears vuelve a generar polémica en las plataformas digitales luego de publicar un video en su cuenta oficial de Instagram que ha sido catalogado por muchos como bizarro y peligroso. Eso con el propósito de darle la bienvenida a octubre, mes en el que la gente, en especial los niños, se disfrazan y celebran Halloween en compañía de sus amigos, así como también de sus familias.

En la grabación se logra ver a la intérprete de temas como 'Toxic', 'Baby one more time' y 'Gimme more' bailando en top y ropa interior mientras sostiene dos cuchillos en sus manos. Lo curioso del caso es que en el fondo se logra ver que están dos de sus mascotas prestando atención, por lo que muchos la criticaron, argumentando que podría ocurrir un accidente en el que corría el riego de que salieran lesionados sus perritos o incluso ella misma.

Sin embargo, la intérprete reveló que no había por qué preocuparse, pues aclaró que los cuchillos eran falsos y que esta publicación la hacía únicamente para anunciar la llegada de una de sus temporadas favoritas del año.

"¡Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy 🤷🏼 ♀️🤷🏼♀️🤷🏼 ♀️! ¡No te preocupes, no son cuchillos de verdad! ¡Halloween vendrá pronto 🙈🙈🙈!", escribió en medio de la plataforma.

A pesar de la aclaración y de que Spears limitó los comentarios en la red social, recibió muchos comentarios negativos por parte de los usuarios de Internet, quienes pidieron que asistiera a terapia para determinar si tiene algún problema mental que le esté afectando.

"Duele verla así, necesita ayuda urgentemente, fue un ídolo en mi generación y la referencia para muchas chicas", "ella no esta bien de la cabeza 😮", "para los que se ríen y la critican, ella ha pasado por mucho gracias a su propia familia, ¿creen que después de todo lo que ha vivido ella puede estar bien a nivel emocional? Si hasta sus propios hijos son de lo peor con ella, 🙄🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ es triste ver cómo la familia se encargó de destruirla en todos los niveles", son algunos de los mensajes que se leen en la red.