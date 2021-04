Quedaron atrapados en lo alto de una montaña rusa y se volvieron virales

Un gran susto se llevó un grupo de adolescentes que decidió disfrutar de las atracciones del parque temático Blackpool Pleasure Beach, ubicado en el noroeste de Inglaterra, luego de que la montaña rusa a la que se montaron presentara una falla mecánica que los dejó atorados a 60 metros de altura durante varios minutos. A pesar de que ninguno de los involucrados presentó daños físicos, sí se llevaron consigo un gran recuerdo que no dudaron en compartir en redes sociales, convirtiéndose así en todo un fenómeno viral.

Se trata de 'The Big One', la montaña rusa más grande de Reino Unido, que fue construida en 1994 y tiene 213 pies de alturas, es decir, 64.9 metros. De acuerdo con los medios de comunicación locales, a penas se conoció que los adolescentes se quedaron en la cúspide de la atracción, el equipo técnico, encargado de monitorear cada uno de los aparatos, escaló hasta el lugar donde estaban los pasajeros, los liberaron y los guiaron para que bajaran por la parte lateral de la vía.

Una usuaria de TikTok decidió compartir con sus seguidores la aventura que enfrentó junto a sus amigos a través de un video. En el clip se logra ver a la mujer sonriendo mientras le pide a sus compañeros que saluden a la cámara. Posteriormente hace un pequeño recorrido con su teléfono celular de cómo es el paisaje de la ciudad a unos cuántos metros de altura.

La publicación ya reúne más de 1 millón de reproducciones y varios comentarios de personas que tomaron la situación con buen sentido del humor.

"Estoy teniendo ataques de ansiedad de solo ver esto", "yo hubiera llorado", "mis manos están sudando", "yo simplemente moriría", "qué película de Destino Final es esta", "yo me hubiera desmayado", "cómo es que no están teniendo un ataque de pánico" y "por eso es que me dan miedo las montañas rusas", fueron algunos de los comentarios recibidos en el video.