¡Imperdibles! Estos son los mejores videos virales de TikTok 2020

La famosa plataforma de videos TikTok dio a conocer el top 100 de los mejores videos que se han publicado a lo largo de este 2020 en Estados Unidos . El ranking fue dividido en varias secciones: virales, challenges, creadores de contenido, creadores con más impacto en la red, celebridades más destacadas, canciones, recetas, tendencias de belleza, comunidades y productos.

A continuación podrás encontrar algunos de los videos virales que la plataforma digital destacó gracias a la gran acogida que tuvieron entre los usuarios, ¡dales play y diviértete!

1. El primer lugar es para Bella Poarch, la usuaria de TikTok que logró sincronizar a la perfección sus labios con la canción 'M to the B'. Su video tuvo más 28 millones de vistas, superó los 43 millones de 'me gusta' y acumuló más de 1,4 millones de comentarios, por esta razón es considerado el más viral del 2020 en esta red social.

2. Jalaiah se ganó un lugar en este top gracias al increíble performance que lideró durante un juego de la NBA, su carisma y habilidad para el baile no pasaron desapercibidos ante los usuarios de TikTok , quienes disfrutaron de inicio a fin su video y rápidamente lo convirtieron en toda una tendencia.

3. Cada vez que Will Smith comparte un video en esta plataforma, causa sensación. El actor se esfuerza por crear grandiosas ilusiones ópticas, como la que verás a continuación. En este video aparece limpiando un espejo y, al pasar el paño por la superficie, mágicamente se convierte en otro personaje.

4. La alpaca que baila 'Mi pan su su sum su su su', es toda una celebridad en internet , este video que cuenta con más de 17 millones de 'me gusta', puso a cantar a más de un usuario de la red y gracias a esto ha sido incluido en este ranking.

5. El video de Julian Bass le cae como anillo al dedo a los amantes de los super héroes. Con la ayuda de efectos especiales, este usuario logró encarnar a sus personajes favoritos y cautivó a más de 2 millones de internautas. Spiderman, Ben 10 o los Jedis, ¿cuál prefieres tú?

6. El usuario @hartyt_ decidió grabar un video junto a su adorable ganso, que no es un animal como cualquier otro, pues mostró sus dotes para el baile haciendo twerking al ritmo de la canción 'Vibe (if i back it up)'.