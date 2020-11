Estudiantes usan faldas para combatir los estereotipos y se vuelven tendencia en redes

Mikel Gómez, usuario de la plataforma TikTok y residente de Bilbao, desató toda una tendencia en redes sociales luego de compartir la terrible experiencia que vivió en su colegio gracias al atuendo que llevaba puesto. Según su relato, un día tomó la decisión de vestirse diferente, por eso incluyó una falda en su outfit sin importar los comentarios negativos que recibiría por parte de sus compañeros y profesores.

Tal como lo predijo, todas las miradas se volcaron sobre él y los comentarios malintencionados sobre su aspecto empezaron a recorrer los pasillos del instituto; sin embargo, esta no fue la peor parte, durante la clase de matemáticas, un profesor le llamó la atención por su forma de vestir y posteriormente fue enviado al psicólogo.

Hasta el momento, Mikel había estado muy tranquilo, pues no le daba mayor importancia a lo que pensaran los demás, pero su paciencia se agotó después de escuchar la pregunta del orientador ,"¿te sientes chica?", indagó. Este joven no se quedó callado y le hizo saber que su forma de vestir no tenía relación con su orientación sexual. "No me pongo en ningún género, pero si tengo que definirme, soy un hombre", respondió.

Su video se difundió rápidamente en redes sociales e inspiró a estudiantes de otros institutos a vestirse de la misma manera, para enfrentar los estereotipos y apoyar su causa. Mientras los padres de Mikel estaban empeñados en reprenderlo por haberse puesto una falda , cientos de personas en internet admiraban la determinación de este chico.