Viral: entre lágrimas abuelo se reencuentra con su nieto tras permanecer varios meses aislado

A raíz de la llegada del COVID-19 el mundo se vio en la obligación de aislarse completamente para poder mantenerse protegidos, generando que un gran número de personas se distanciaran de sus abuelos y demás seres queridos para evitar situaciones de riesgo que los lleven a contagiarse. Luego de permanecer meses en casa, los protocolos de bioseguridad fueron un poco más flexibles, de manera que las familias se han ido congregando para recuperar el tiempo perdido.

Tal es el caso de la familia de Erica Lusher, una joven de 25 años que decidió registrar en una grabación viral el momento en el que su hijo Ayden se reencuentra en medio de un restaurante con sus abuelos, luego de haber viajado desde su ciudad de residencia hasta Florida, Estados Unidos. El video conmovió a más de un usuario de la plataforma quienes describieron la escena como emotiva y felicitaron a la mujer por asombrar a su padre.

En el video de 40 segundos, se logra ver de qué manera la mujer, en compañía de su pequeño, entra al restaurante y saluda a su madre, quien parece estar bastante sorprendida; sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de los internautas es la reacción del abuelo, ya que tan pronto como lo ve deja de un lado su plato de comida, lo abraza fuertemente y en medio del encuentro empieza a llorar.

"Me gustó mucho haber sorprendido al abuelo", comentó Erica. La publicación ya reúne más de 800 mil visualizaciones en YouTube y más de 20 mil me gusta. No obstante, este no sería el primer video que despierta admiración entre las personas que navegan en las redes sociales, dado que hace aproximadamente 6 meses la familia Lusher también fue protagonista al darse a conocer el instante en el que se reencontraron Ayden y Greg, lo que ha recordado la importancia de autocuidarse.