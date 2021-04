Mujer transgénero sueña con ser monja pese a negativa de la Iglesia

Una nueva historia se ha hecho viral en redes sociales, esta vez su protagonista es una mujer transgénero que sueña en convertirse en monja.

Se trata de Eefje Spreuters, una mujer transgénero holandesa que está convencida de que servir a los demás desde la espiritualidad es su vocación y por esto su mayor sueño es ponerse los hábitos.

Sin embargo, la mujer de 46 se encuentra en una encrucijada, pues la Iglesia Católica no se lo permite debido a su cambio de sexo.

Pese a la negativa de la Iglesia, Eefje asegura que no se rendirá y que incluso está dispuesta a hablar con el papa Francisco.

“La semana pasada tuve contacto con las monjas de Brecht. No me pudieron contestar porque no sabían si podía ingresar como mujer trans, pero las monjas respondieron con interés y entusiasmo. Si es necesario iré a ver al papa en el Vaticano. Mi vocación es más fuerte que nunca.”, indicó la mujer en medio de una entrevista con una cadena radial holandesa Radio 2 Antwerpen.

Spreuters, que lleva 15 meses viviendo como mujer, aseguró que su familia siempre le ha inculcado la fe cristiana, por eso toda su vida ha querido ir al monasterio.

“Siempre me he sentido mujer y me criaron muy religiosamente, especialmente por mi madre. He querido ir al monasterio toda mi vida. Como hombre tuve una vida difícil, ahora quiero la paz”, indicó.