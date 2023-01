"¿Qué pensará tu hijo?", le comentan a Mateo Carvajal y él da fuerte respuesta

Desde que se dio a conocer con el Desafío 2017, Mateo Carvajal ha sido reconocido por la gran cantidad de tatuajes que lleva en su cuerpo, los cuales van desde su cabeza hasta sus tobillos.

Sin embargo, tras su más reciente publicación en Instagram, una de sus seguidoras criticó al deportista por sus tatuajes, asegurándo que es una manera de profanar su cuerpo.

"¿Qué pensará tu hijo cuando tenga capacidad de análisis?", fue parte del comentario de la seguidora del influenciador y al que él no pudo evitar dar una respuesta en la que buscaba demostrar las enseñanzas que quiere infundir en su hijo, Salvador.

"Pensará... que triste la gente como usted que no entendió algo básico", fue parte de la respuesta dada por Mateo.

Cabe recordar que no es la primera vez que recibe comentarios negativos por causa de sus tatuajes, no obstante, él ha dado a conocer que no dejará de hacerlo y que aún considera que tiene espacios por rellenar.

