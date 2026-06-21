Cómo queda la programación de este 21 de junio con Elecciones y partido del Mundial 2026

Caracol Televisión realizará cambios en su programación este domingo 21 de junio debido al cubrimiento de las elecciones presidenciales en Colombia y la transmisión de un partido correspondiente al Mundial de Fútbol 2026. Por esta razón, la parrilla habitual tendrá modificaciones a lo largo de la jornada para dar espacio a los espacios informativos y deportivos.

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La programación comenzará a las 4:00 a. m. con 'También Caerás', que se emitirá hasta las 5:00 a. m. Posteriormente, el canal transmitirá 'La Finca de Hoy' entre las 5:00 a. m. y las 6:00 a. m.

A continuación, los televidentes podrán ver dos bloques de 'Cuentos de los Hermanos Grimm', los cuales estarán al aire desde las 6:00 a. m. hasta las 7:45 a. m. Después de este espacio, iniciará 'Colombia Decide', programa que se extenderá hasta las 8:30 a. m.

Seguidamente, se emitirá la 'Santa Misa' entre las 8:30 a. m. y las 9:15 a. m. Una vez finalice la celebración religiosa, regresarán los 'Cuentos de los Hermanos Grimm', cuya transmisión se mantendrá hasta las 10:30 a.m.





Más tarde, la señal dará paso a 'Pura Diversión', espacio que estará en pantalla desde las 10:30 a.m. hasta las 12:00 del mediodía. Luego, 'Colombia Decide' volverá a la programación entre las 12:00 p.m. y las 12:30 p.m.

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Posteriormente, se emitirá Noticias Caracol, antes de dar paso a la franja deportiva de la jornada. Desde la 1:15 p.m. y hasta las 4:00 p.m. se transmitirá el encuentro entre Bélgica VS. Irán, correspondiente al Mundial de Fútbol 2026.

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Tras la finalización del compromiso deportivo, 'Colombia Decide' regresará a la pantalla desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m., con el seguimiento a los resultados de la segunda vuelta presidencial. Después, Noticias Caracol ocupará la franja comprendida entre las 7:00 p. m. y las 8:30 p. m.

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En horas de la noche continuará la programación habitual de los espacios periodísticos del canal. 'Los Informantes' se emitirá hasta las 9:30 p. m., mientras que 'Séptimo Día' estará al aire entre las 9:30 p. m. y las 10:30 p. m.

Finalmente, 'Colombia Decide' volverá a la pantalla entre las 10:30 p. m. y las 11:30 p. m. para cerrar el cubrimiento electoral. La jornada concluirá con la emisión de 'Noches de Premiere'.