Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Santa misa
En Vivo A Otro Nivel
Mario Vanemerak
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Programación domingo 21 de junio: elecciones presidenciales y Bélgica VS. Irán - CaracolTV

Caracol Televisión realizará varios ajustes en la programación de este domingo para que los televidentes se mantengan informados sobre las elecciones presidenciales y el Mundial de Fútbol.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cómo queda la programación de este 21 de junio con Elecciones y partido del Mundial 2026

Caracol Televisión realizará varios ajustes en la programación de este domingo para que los televidentes se mantengan informados sobre las elecciones presidenciales y el Mundial de Fútbol.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de jun, 2026
Comparta en:
Así queda la programación de este 21 de junio por la transmisión de las elecciones presidenciales.
Así queda la programación de este 21 de junio por la transmisión de las elecciones presidenciales.
Foto: Caracol Televisión.