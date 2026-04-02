Caso Blake Lively y Justin Baldoni, de 'Romper el círculo': desestiman varias acusaciones

El caso entre Blake Lively y Justin Baldoni dio un giro inesperado luego de una reciente decisión judicial. En este proceso, el juez tomó la decisión de desestimar varias de las acusaciones presentadas por la actriz en contra del director, lo que marcó un nuevo momento dentro de la disputa legal que ambos mantienen.

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En concreto, fueron desestimadas 10 de las 13 acusaciones que ella había presentado. Entre estas se encontraban señalamientos relacionados con acoso sexual, conspiración y difamación. De esta manera, la decisión redujo el alcance inicial de la demanda, aunque no puso fin al proceso en su totalidad.

De acuerdo con información de Associated Press, el juez Lewis J. Liman argumentó que la decisión se basó en la relación laboral entre las partes. Según lo establecido, la protagonista era contratista independiente y no empleada, lo que implica que no podía presentar demandas por acoso sexual bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

No obstante, otras acusaciones continúan su curso dentro del proceso. Entre ellas se encuentran los señalamientos por incumplimiento de contrato y represalias, los cuales seguirán siendo evaluados en las instancias correspondientes.





Por otra parte, tras conocerse la decisión, una persona del equipo de Lively se pronunció sobre el tema.

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“La acusación de acoso sexual no seguirá adelante no porque los acusados no hayan hecho nada malo, sino porque el tribunal determinó que Blake Lively era una contratista independiente, no una empleada”, dijo Sigrid McCawley según lo recogido por Page Six. Estas declaraciones se suman a las reacciones generadas alrededor del caso.

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Cabe recordar que la polémica entre ambas partes inició a raíz de su trabajo conjunto en la película ‘Romper el círculo’. A partir de ese momento, se presentaron tensiones que derivaron en acciones legales por parte de la actriz. Posteriormente, Justin Baldoni respondió con una contrademanda en la que argumentó la existencia de una campaña de desprestigio en su contra.

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Finalmente, el caso sigue siendo objeto de seguimiento debido a las implicaciones legales y a la participación de figuras reconocidas en la industria del entretenimiento, entre ellas la cantante estadounidense Taylor Swift debido a la amistad que sostiene con la actriz de 'Gossip Girl'.