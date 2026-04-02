Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
Programación
'La Reina del Flow 3'
'A Otro Nivel'

Por qué desestimaron acusaciones de Blake Lively contra Justin Baldoni de 'Romper el círculo' - CaracolTV

De acuerdo con el juez del caso Lewis J. Liman, el juicio está programado para iniciar el lunes 18 de mayo. Las partes se preparan desde ya para dar sus declaraciones.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caso Blake Lively y Justin Baldoni, de 'Romper el círculo': desestiman varias acusaciones

De acuerdo con el juez del caso Lewis J. Liman, el juicio está programado para iniciar el lunes 18 de mayo. Las partes se preparan desde ya para dar sus declaraciones.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de abr, 2026
Comparta en:
Caso de Blake Lively y Justin Baldoni da un giro: juez desestimó algunas acusaciones de la actriz.