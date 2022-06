¿Por dinero? Según excuñado de Gerard Piqué este fue el motivo de su separación de Shakira

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha generado todo tipo de reacciones en Internet, no solo porque durante aproximadamente 10 años se consolidaron como una de las parejas más admiradas, sino también porque tienen dos niños que demuestran lo mucho que se amaban. Pese a que inicialmente se habló sobre posible infidelidad por parte del futbolista , ahora se presume que el motivo de la ruptura podría ser el factor económico.

De cuerdo a la versión entregada por Roberto García, exnovio de una de las hermanas de Piqué, a EsDiario, la pareja tuvo algunas diferencias por temas de inversiones en donde intervinieron los padres de la intérprete de 'Hips don´t lie'. Al parecer, el defensa del Barcelona le pidió un considerable suma de dinero para un negocio; sin embargo, recibió un "no" como respuesta.

"Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos. Supuestamente, Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50 por ciento”, señaló el medio.

